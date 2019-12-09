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Ahmet Çakar'dan bomba Arda Turan-Fatih Terim yorumu

Ahmet Çakar, ''Arda Turan Galatasaray’da, bu iş bitti. Mekan basan Galatasaray’ın hocası hastanede silah sıkan Arda Turan’ı takıma alıyor. Bu transferden üzüntü duyuyorum.” şeklinde yorumda bulundu.

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı öncesi Arda Turan, Fatih Terim'in yanına eski hocasına sarılarak elini öptü ve aradaki buzlar eridi. Bu görüntüden sonra Arda'nın Ocak'ta Galatasaray'a dönme olasılığı günden güne konuşmaya devam ediyor.

''Bu transferden üzüntü duyuyorum''
Ahmet Çakar, Beyaz Futbol programında Arda Turan'ın Galatasaray'a yeniden döneceğini iddia ederken ''Arda Turan Galatasaray’da, bu iş bitti. Mekan basan Galatasaray’ın hocası hastanede silah sıkan Arda Turan’ı takıma alıyor. Bu transferden üzüntü duyuyorum.” şeklinde yorumda bulundu.

Galatasaray-Başakşehir maçını 1-0 deplasman ekibi kazanmış, maç öncesi Arda Turan'ın, Fatih Terim'in elini öpüp sarılması karşılaşmaya damga vurmuştu.


Başakşehir'in planlarında yok
Performansı bekleneni karşılamayan Arda Turan, turuncu mavililerin planlarında artık yok. Başakşehir'deki son kiralık sezonu olan Arda, bu sezonun sonunu göremeyebilir.

Barcelona hayatı bitti
Bonservisi Barcelona'da olan tecrübeli futbolcu için Katalan takımının kapısı da kapalı. Barcelona, anlaşması sezon sonunda bitecek olan Arda ile yeni sözleşme imzalamayacak.

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