Vatandaş dikkat! Paranız silinecek! Son gün 31 Aralık

Ülkemizde yetişkin düzeyde olan neredeyse herkesin cüzdanında bir veya birden fazla bulunan indirim kartlarında biriken para puanlar, 31 Aralık'a kadar kullanılmaması halinde silinecek.

Firmalar değişen global ekonomik sistemde ürünlerini daha çok satabilmek ve zorlu rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için her türlü pazarlama stratejisine başvuruyor.

Bunlardan biri de günlük yaşamımızda giyimden kozmetiğe, akaryakıttan alışveriş merkezleri ve zincir marketlere müşteriye sunulan indirim kart/para puan uygulaması.

Ancak para puanları değerlendirmek için verilen son tarih yaklaşıyor.

Bankaya yada markaya kalıyor

Markaların daha fazla kişiye ulaşabilme ve kendilerine bağlama adına tüketicilere verdikleri indirim kartlarında biriken puanların kullanımı için son gün 31 Aralık.

Söz konusu tarih itibariyle puanların kullanılmaması halinde 1 Ocak itibarıyla toplanan ve karşılığı para olan bu puanlardan bankaya ya da kartı veren markaya kalıyor.

Bilgilendirme şartı

Tüketici Kanunu'na göre satıcı ve sağlayıcıların tüketiciye verdiği hizmet hususunda tüketicinin bilgilendirilmesini şart koşuluyor. Ancak son 20 günlük zaman dilimine girilmesine rağmen kimi markalar müşterilerini puanları kullanmaları noktasında mesaj atarak bilgilendirirken çok sayıda marka, mağaza ve firma ise bu bilgilendirme yöntemine başvurmuyor.

Mesaj yollayan markalar ise kartlardaki puanların 31 Aralık 2019 itibariyle geçerliliğini yitireceğine dikkat çeken mesajlar atarak müşterilerine puanları harcayabilmek için markaya ait mağazalara davet ediyor.

Para olarak kullanılabiliyor

Bu kartlarda kredi kartlarında olduğu gibi alışveriş yaptıkça para yerine geçen puanlar birikiyor. Her firma belirli miktarlarda puanlar yüklüyor. Bu puanlar biriktikçe para olarak kullanılıyor. Tüketiciler biriken puan kadar alışverişi belki de ücretsiz yapacak ya da biriken puan kadar indirim alabiliyor.

Puanların silinmemesi için yasal düzenleme yapılmalı

Bankaların verdiği kredi kartları ile bazı firmaların alışveriş için müşterilerine tanımladıkları kartlarda tüketicinin yaptıkları alışverişlerden dolayı puanların biriktiğini ve mevcut uygulamada bu puanların bir yıl içinde kullanılmadığı taktirde yani yıl sonunda silindiğinin altını çizen Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal, ‘’Çeşitli alışveriş merkezlerinde, akaryakıt istasyonlarında müşteri portföylerini artırmak sadık müşteri kitlesi oluşturmak ve vatandaşı alışverişe teşvik etmek için para yerine geçen puanlar veriliyor. Bu puanlar tüketicinin kazanılmış hakkıdır ve silinmemelidir. Onun için konu ile ilgili yasal düzenleme ivedi olarak yapılması gerekiyor.’’ diye konuştu.

Vatandaş bilgilendirilmeli

Öte yandan kartlarda biriken ve yıl sonunda otomatik olarak silinen puanlarla ilgili sms ve kalıcı veri ortamında tüketicinin bilgilendirilmesi gerektiğini de kaydeden Koçal, sözlerini şöyle sürdürdü;

‘’’Ayrıca markalar alışveriş merkezlerine tüketicilerin görüp ve okuyabilecekleri büyüklükte yazılı duyurular asmalıdır. Bilgilenme hakkı tüketicinin evrensel haklarında biridir. Bilgilendirme sorumluluğu kartı veren kuruluş olan banka ve firmalara aittir. Aksi taktirde tüketiciyi ekonomik zarara uğratmış olurlar.’’

Son gün uyarısı

Tüketicilerin bilinçli davranarak kartlarda biriken puanları son güne bırakmadan ihtiyaca yönelik kullanması gerektiği noktasında uyarıda da bulunan Koçal, ''Son güne kalıp ihtiyaç olmayan şeyler alınmamalıdır. Bazı kredi kartları ekstrelerinde biriken puanlar ile bunların son kullanma tarihine ait bilgiler yer alıyor. Tüketicilerin ekonomik kayıplarını önlemek için ekstrelerini mutlaka kontrol etmesi gerekiyor.'' dedi.