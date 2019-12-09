Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gece olarak adlandırılan Şeb-i Arus etkinlikleri 7-17 Aralık arasında Konya'da yapılacak. Mevlânâ'nın ölüm yıl dönümüne denk gelen haftalarda yapılan 'Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' de vatandaşlarca 'Şeb-i Arus" olarak' anılmaktadır.

Şeb-i Arus nedir Mevlana Haftası Şeb-i Arus ne zaman araştırmaları başladı. Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 746'ncı yılında düzenlenecek törenlerle anılacak. İşte, 2019 Şeb-i Arus törenleri hakkında ayrıntılar...

Türk ve İslam dünyasının en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi, 746. vuslat yıl dönümünde yurt içi ve yurt dışından farklı din ve kültürden insanları 7-17 Aralık'ta Konya'da buluşturacak.

Her yıl 7-17 Aralık tarihinde gerçekleştirilen "Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri"ne yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçi katılıyor. Bu yıl "Vefa Vakti" temasıyla hazırlanan anma etkinlikleri, çok sayıda davetlinin katılımıyla "Kandil Uyandırma Merasimi, Sevgi ve Birlik Yürüyüşü" ile başlayacak.

Törenler, Alaaddin Tepesi yakınlarındaki Mevlana ile Şems-i Tebrizi'nin buluştuğu noktaya yerleştirilen Meracel Bahreyn (İki denizin buluşması) Kandili'nin protokol üyelerince yakılmasının ardından, Mevlana Dergahı Semahanesi'nde icra edilecek sema töreni ve Gülbang duası ile devam edecek. Aynı gün "Binbir Gün" sergisinin açılışının ardından "13. Uluslararası Dünya İnançları" fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapılacak. Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleri verilecek. Törenler kapsamında şehir merkezi ve ilçelerde birçok faaliyet düzenlenecek. Mevlana Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların sergisi ile tanıtım stantlarının açılışı yapılacak. Sergiler, 17 Aralık Salı gününe kadar gezilebilecek.

Öte yandan, Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleri ile 7 konferans, 2 uluslararası sempozyum, 15 Türk tasavvuf müziği konseri, 15 sema töreni başta olmak üzere toplam 1118 program düzenlenecek.