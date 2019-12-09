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Galatasaray'ın yeni golcüsü Cyriel Dessers

Golcü arayışına devam eden Galatasaray, Hollanda'da Heracles forması giyen 25 yaşındaki futbolcu Cyriel Dessers ile ilgileniyor.

Falcao’nun sakatlık problemleri yaşaması, Adem Büyük’ün tam olarak forvet olmaması, Andone’un dönüşünün en az 3 ayı bulma ihtimali Galatasaray’ı hücum hattında harekete geçirirken, scout ekibinin Hollanda Ligi’nde forma giyen Cyriel Dessers’i gündemine aldığı belirtildi.

17 maçta 13 gol 5 asist
Eredivisie’de Heracles’te oynayan ve 17 maçta 13 gol 5 asistlik performansıyla parmak ısırtan 25 yaşındaki futbolcu kendisini takip edenleri hayran bırakırken, Belçikalı oyuncu için yönetimin 3 milyon euro’yu gözden çıkardığı kaydedildi.

Terim'i iştahlandırdı
Kasım ayında Hollanda Ligi’nin en iyisi seçilen Cyriel Dessers’in West Ham ve Cagliari’nin de göz hapsinde olduğu anlaşılırken, yetenekli forvetin her iki ayağını kullanabilmesinin yanı sıra hava hakimiyetinin de iyi olması Fatih Terim’i bu transferde bir hayli iştahlandırdığı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon da Utrecht forması giyen Dessers 17 maçta 7 gol atmıştı. 

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