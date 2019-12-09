Fatih Mehmet Maçoğlu açıkladı! Regl izni fikri onun muydu?

TUNCELİ Belediyesi'nin kadınlara regl izni büyük bir ilgi gördü. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu konuyla ilgili bir açıklama yaparak ''arkadaşlarımız bunu bir ihtiyaç olarak görmüş ve bu yönde karar vermişse, ben bunu hak mıdır değil midir diye tartışmam” dedi.

Maçoğlu, kadın çalışanlarına ayda bir gün regl izni tanınması hakkında, “Benim değil, Kadın Meclisi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun aldığı bir karar bu. Kadın arkadaşlarımız bunu bir ihtiyaç olarak görmüş ve bu yönde karar vermişse, ben bunu hak mıdır değil midir diye tartışmam” diye konuştu.Geçen hafta kadın çalışanlarına her ayın belli bir günü menstrüasyon (regl) izni verme kararı alan Tunceli Belediyesi'nin başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu konuyla ilgili konuştu. Maçoğlu'nun açıklaması şöyle:

Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun aldığı bir karar

Aslında üretim meselesinden başlarken, tüm canlıların eşit şekilde yararlanacağı gıda üretimini hedeflemiştik. Bu da, kadına, erkeğe, hayvana, bitkiye, canlı olan her şeye hizmet. Bu hizmet, sosyalist bir anlayışın ürünü. Yerel yönetimlerin buradaki rolü, birlikte emek veren insanların yönetimde söz sahibi olabilmesini getirir. Regl izni de, belediye meclislerimizden Kadın Meclisi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun aldığı bir karar. Benim aldığım bir karar değil.

Kararları tartışmaya bile açmıyoruz

Direkt talimat olarak görüyoruz onların aldığı kararı. Tartışmaya bile açmıyoruz. Bu kararı aldıklarında ben Londra’daydım zaten. Karar alındı ve bildirildi, bu kadar.