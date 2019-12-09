Ahmet Davutoğlu yeni parti için İçişleri Bakanlığı'ndan randevu isteyecek

Yeni parti çalışmalarını tamamlayan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu bu hafta ilan etmesi beklenen yeni partisi için yarın İçişleri Bakanlığı'ndan randevu isteyecek.

Ahmet Davutoğlu, kuracağı yeni partinin tüm hazırlıklarını tamamladı. Davutoğlu ekibi, yarın İçişleri Bakanlığı'ndan kuruluş dilekçesinin verilmesi için randevu isteyecek. Bakanlığın randevuya vereceği yanıta göre, 13 Aralık yada 16 Aralık’ta kuruluş dilekçesi verilecek. Davutoğlu ekibinden eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı yaptığı açıklamada, partilerinin bir hafta içerisinde ilan edileceğini söyledi.

Kurucular kurulu 130 isimden oluştu

Davutoğlu partisinin kurucular kurulunun 130 isimden oluştuğu ve YÖK eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan, eski HSYK üyesi Ali Aydın, Mesut Özakcan, Talha Erol Durmaz, Coşkun Çakır, Selçuk Özdağ, Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün, Mustafa Öztürk, Selim Temurci, Kerim Özkul, Ümit Yardım, Hakan Albayrak, Mehmet Ali Pulcu, Nedim Yamalı, Etyen Mahçupyan, Hakan Albayrak, Ömer Faruk Başaran, Ali Sarıkaya, Ömer Ünal, İbrahim Turhan, Feramuz Üstün, Cemalettin Kani Torun ve Cuma İçten’in kurucular arasında yer aldığı öğrenildi.