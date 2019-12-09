HABER /  POLİTİKA
ADV Esaslı Bankacılık

Ahmet Davutoğlu yeni parti için İçişleri Bakanlığı'ndan randevu isteyecek

Yeni parti çalışmalarını tamamlayan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu bu hafta ilan etmesi beklenen yeni partisi için yarın İçişleri Bakanlığı'ndan randevu isteyecek.

Ahmet Davutoğlu, kuracağı yeni partinin tüm hazırlıklarını tamamladı. Davutoğlu ekibi, yarın İçişleri Bakanlığı'ndan kuruluş dilekçesinin verilmesi için randevu isteyecek. Bakanlığın randevuya vereceği yanıta göre, 13 Aralık yada 16 Aralık’ta kuruluş dilekçesi verilecek. Davutoğlu ekibinden eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı yaptığı açıklamada, partilerinin bir hafta içerisinde ilan edileceğini söyledi.

Kurucular kurulu 130 isimden oluştu

Davutoğlu partisinin kurucular kurulunun 130 isimden oluştuğu ve YÖK eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan, eski HSYK üyesi Ali Aydın, Mesut Özakcan, Talha Erol Durmaz, Coşkun Çakır, Selçuk Özdağ, Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün, Mustafa Öztürk, Selim Temurci, Kerim Özkul, Ümit Yardım, Hakan Albayrak, Mehmet Ali Pulcu, Nedim Yamalı, Etyen Mahçupyan, Hakan Albayrak, Ömer Faruk Başaran, Ali Sarıkaya, Ömer Ünal, İbrahim Turhan, Feramuz Üstün, Cemalettin Kani Torun ve Cuma İçten’in kurucular arasında yer aldığı öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan NATO ve Yunanistan açıklaması
Doğa Koleji kime satılıyor? Maaş ödemeyen Doğa'dan satış açıklaması
AK Parti'de değişim rüzgarı! 9 il 40 ilçe başkanı görevi bıraktı
Vatandaş dikkat! Paranız silinecek! Son gün 31 Aralık
Ahmet Çakar'dan bomba Arda Turan-Fatih Terim yorumu
Dolar haftaya yükselişle başladı! Analistler etkileyicecek gelişmeleri açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Sörloth krallık yarışında doludizgin!
Fatih Mehmet Maçoğlu açıkladı! Regl izni fikri onun muydu?
Demans nedir evreleri demans hastalığı testi nasıl yapılır?
6'da 6 yapan Beşiktaş durdurulamıyor!
Pırasalı kol böreği tarifi çıtır çıtır olması için...
2019 Aralık hacamat günleri hangi günler yaptırılır?
Yorumlar