Adana'da balıkçıların korkulu rüyası! İnsan yüzlü sapan balığı ağları parçalıyor

Yemek parasını bile çıkaramayacağız

Sapan balığı yoğunluğu nedeniyle değerli balıkları da avlayamadıklarını vurgulayan Kangal şunları söyledi:

"Bu balığın hiç kıymeti olmadığı için bizi yoruyor. Mesela bugün 4 kişi ava çıktık. Hemen hemen bir ton ağırlığında bu balıktan çıktı. Bu balıklar biraz hacimli olduğu için bütün ağı kaplıyor.