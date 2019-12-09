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Emre Belözoğlu: Devre arasında arayıp sorguya çekiyor

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, son iki maçtır kaçırdığı gollerden sonra oğlunun devre arasında kendisini arayıp sorguya çektiğini söyledi.

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'nin takım kaptanı Emre Belözoğlu, "Bu aralar ne yapsam gol atamıyorum. Bu yüzden çok sinirleniyorum" dedi.

'Baba o penaltıyı nasıl kaçırırsın'
Sabah'ın haberine göre; kaçırdığı goller sonrası F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini aramadığını ancak Malatya'da kaçırdığı penaltı sonrasında ilginç bir olay yaşadığını belirten Emre, "Devre arası telefonum çaldı. Kim arar kardeşim devre arasında! Bir baktım oğlum Ömer Akif. Bana 'Baba o penaltıyı nasıl kaçırırsın' diye hesap sordu. Bir şey de diyemedim" sözleriyle güldürdü.

'Her kaçırdığım gol sonrasında Ömer Akif'e de hesap veriyorum'
Gençlerbirliği maçının devre arasında da oğlu tarafından aranan Emre, "Yine kızıyor, hesap soruyor. Baba o golü nasıl kaçırdın diye! Geçen yıla kadar Başakşehir'i tutuyordu. Şimdi yine F.Bahçe'ye doğru kaydı tabii iyice. Artık omzumda ağır bir yük daha var. Her kaçırdığım gol sonrasında Ömer Akif'e de hesap veriyorum" şeklinde konuştu.

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