Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin ABD polisi oldu babası bakın kim
Yeşilçam'ın efsane ismi Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, ABD'de polis oldu, Tuğba, sosyal medya hesabından işte böyle duyurdu.
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, ABD'de geçtiğimiz yıl Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitirmişti. 27 yaşındaki Anjelik, kendi mesleği yerine tehlikeli bir görevde yer almayı tercih etti.
Mezun olmanın ardından bir şirkete girip çalışmak yerine Anjelik, Florida'daki polis akademisinde eğitim aldı ve zorlu dersleri başarıyla tamamladı.
Silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alan Anjelik Calvin, polis akademisinden başarıyla mezun oldu.
Özel S.W.A.T. polisi olan Anjelik Calvin, geçtiğimiz günlerde de Miami'de amiriyle ilk görevine çıktı. Anjelik'in kariyerindeki bu radikal kararını Instagram'da paylaşan Tuğba, kızıyla gurur duyduğunu belirterek dualarının görev aşkı uğruna hayatını tehlikeye atan kızıyla olduğunu dile getirdi.