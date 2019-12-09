Görev adamı Luiz Gustavo

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla takımının orta alanını toplayan isim oldu. 32 yaşındaki futbolcu, orta alanda hem defansif hem de ofansif alana katkıda bulunurken, Gençlerbirliği mücadelesinin ikinci yarısında ise stoper olarak görev yaptı.

Fenerbahçe’nin sezon başında Fransız ekibi Marsilya’dan transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, performansıyla ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertli ekipte Süper Lig’de 11 maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, takımı adına 2 gol kaydetti. Orta alanda savunmaya ve hücuma yönelik büyük katkı sağlayan Gustavo, ligde bu hafta oynanan Gençlerbirliği müsabakasının ikinci yarısında da kenara gelen Serdar Aziz’in yerine stoperde görev yaptı. Defansa geçtikten sonra geriden oyun kurmada daha etkili olan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda rakip ağlara 2 gol bıraktı ve kalesinde 1 gol gördü.



Gustavo, Süper Lig’de forma giydiği 11 müsabakada 123 defansif aksiyon, 36 araya girme ve 39 rakip sahada top kazanım ile takımını sırtlarken, pas reaksiyonlarında da zirvede yer aldı. Brezilyalı orta saha, rakip üçüncü bölgesine 110 pas, başarılı 647 pas ve 4 anahtar pasla sarı-lacivertlilerin en iyi ismi oldu.