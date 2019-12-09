İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Fransızca paylaştı: Kapının önüne koyuyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan Fransa vatandaşı 11 Yabancı Terörist Savaşçı'nın ülkesine sınır dışı edilmesini, Fransızca 'İstenmeyenleri kapının önüne koyuyoruz' notu ile paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiği, 11 Kasım'dan bu yana 71 yabancı terörist savaşçının ülkelerine gönderildiğini açıkladı.

Suriye'de yakalanan YTS'lerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanırken, detaylı mülakatlarda sona yaklaşıldığı ve ilgili ülkelerle temas kurulduğu öğrenildi.

Fransızca yazıp bakanlığın açıklamasını retweetledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan bakanlığın, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, Fransa vatandaşı 11 Yabancı Terörist Savaşçı, ülkesine sınır dışı edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" paylaşımını retweetleyerek, Fransızca olarak 'İstenmeyenleri kapının önüne koyuyoruz' notunu paylaştı.

"Kimsenin DEAŞ oteli değiliz" demişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, farklı tarihlerde yaptığı açıklamalarda, "Ne olursa olsun DEAŞ'lıları geri göndereceğiz. Biz kimsenin DEAŞ oteli değiliz." açıklamalarıyla YTS'lerin ülkelerine gönderilmesi konusunda kararlılığını göstermişti.