Otomobil kampanyaları 2019 sonu gaza bastı 2 bin TL taksitle sıfır araba
Otomobil kampanyaları 2019'un son ayında merak ediliyor. Otomotiv firmaları, araba sahibi olmak isteyenlere sıfır faizli ya da uygun faizli kredi gibi çok sayıda seçenekler sunuyor.
Otomobil firmaları stoklarda biriken araçlarını eritmek için yılın son ayında kampanlarda gaza bastı. Araba sahibi olmak isteyenler için otomotiv devleri, sıfır faiz, nakitte indirim, cazip kredi oranları ve taksit seçenekleri gibi fırsatlar sunuyor. Merak edilen sıfır binek araç kampanyalarını derledik.
Citron'de 30 bin liraya sıfır faiz ya da 50 bin liraya yüzde 0.59 faizli kredi seçeneği
Citroen binek modellerinden, Citroen C3, Citroen C3 Aircross SUV, Citroen C4 Cactus ve düşük yakıt tüketimi sunan Citroen C-Elysee modelleri 50.000 TL için 12 ay %0,59 faiz veya 30.000 TL için 12 ay %0 faiz ile satışa sunuluyor. Bu modellerde ayrıca nakit alımlarda geçerli 5.000 TL indirim fırsatı da bulunuyor.
Yeni Citroen Berlingo’ya 50.000 TL için 12 ay %0,59 faiz veya 30.000 TL için 12 ay %0 faiz fırsatıyla sahip olmak mümkün. Ayrıca Citroen Berlingo ve diğer tüm Citroen ticari modellerinde nakit alımlarda geçerli olmak üzere 3.000 TL indirim fırsatı bulunuyor.
Kampanyalar 2019 model yılı Citroen modellerinde 30.11.2019 tarihine kadar tüm Citroen Yetkili Satıcılarında geçerli. Citroen yıl sonu kampanyası stoklarla sınırlı bulunuyor.
Dacia'da sıfır faiz frısatı
Dacia Sandero ve Duster modellerinde 40 bin TL kredi, 12 ay vade için sıfır faiz imkanı olacak. Dacia, hafif ticari araç müşterilerine de cazip fırsatlar sunuyor. Aralık ayında Dacia Dokker Van modelinde 6 bin TL, Dokker Combi modelinde ise 4 bin 500 TL indirim fırsatı bulunuyor.
Aralık ayında Sandero 74 bin 900TL'den, Duster ise 87 bin 900TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kampanya kapsamında, Dacia Kasko'da anında bin TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim mevcut.
Ford Focus ve Fiasta'da 72 bin TL'ye yüzde 0.49 faizli kredi fırsatı
- Ford Fiesta ve Yeni Ford Focus Titanium model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 77.000 TL, 12 ay %0 faiz,
- Ford Tourneo Courier Journey model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 72.000 TL, 36 ay, %0,49,
- Ford Kuga, EcoSport ve Focus Trend X Benzinli model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,992 faiz kampanyaları Ford yetkili satıcılarında.