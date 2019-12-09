Otomobil kampanyaları 2019 sonu gaza bastı 2 bin TL taksitle sıfır araba

Citron'de 30 bin liraya sıfır faiz ya da 50 bin liraya yüzde 0.59 faizli kredi seçeneği

Citroen binek modellerinden, Citroen C3, Citroen C3 Aircross SUV, Citroen C4 Cactus ve düşük yakıt tüketimi sunan Citroen C-Elysee modelleri 50.000 TL için 12 ay %0,59 faiz veya 30.000 TL için 12 ay %0 faiz ile satışa sunuluyor. Bu modellerde ayrıca nakit alımlarda geçerli 5.000 TL indirim fırsatı da bulunuyor.

Yeni Citroen Berlingo’ya 50.000 TL için 12 ay %0,59 faiz veya 30.000 TL için 12 ay %0 faiz fırsatıyla sahip olmak mümkün. Ayrıca Citroen Berlingo ve diğer tüm Citroen ticari modellerinde nakit alımlarda geçerli olmak üzere 3.000 TL indirim fırsatı bulunuyor.

Kampanyalar 2019 model yılı Citroen modellerinde 30.11.2019 tarihine kadar tüm Citroen Yetkili Satıcılarında geçerli. Citroen yıl sonu kampanyası stoklarla sınırlı bulunuyor.