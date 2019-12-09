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Fuat Oktay Türk ekonomisinin 2020 hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ekonomisinin 2020 hedefleriyle ilili son dakika açıklamalarda bulundu. Oktay, 2020 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyüyeceğini söyledi.

Oktay, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin açıklamada bulundu Oktay son çeyrekte önemli bir sıçrama ile büyümenin artmasını ve 2019 yılını yüzde 0.5 oranında pozitif büyüme ile kapatılacağını söyledi.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin olarak Oktay Meclis'te konuştu.

Oktay, 2020 yılına yılına ilişkin olarak ise Türkiye ekonomisinin büyüme hedefinin yüzde 5 olduğunu belirtti.

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