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Kayserispor'da Umut Bulut ve Şamil Çinaz'ın bileti kesildi

İstikbal Mobilya Kayserispor'da ayrılıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte Umut Bulut ve Şamil Çinaz ile yollar ayrılıyor.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme hattından kurtulma çabası veren İstikbal Mobilya Kayserispor'da Umut Bulut ve Şamil Çinaz, Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmadı.

Yollar ayrılıyor
Sarı-kırmızılı kulüp, mali sebepler nedeniyle iki tecrübeli oyuncuyla devre arasından önce yollarını ayıracak. Kayserispor daha önce Emmanuel Adebayor, Paul-Georges Ntep, Atila Turan ve Tavares ile yollarını ayırmıştı.

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