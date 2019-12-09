Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a İslami terör tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki göstererek ''NATO zirvesinde İslami terörden bahsediyor. Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun?'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Konferansı'nda gündeme ilişkin önemli konularda açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları...

- İnsanlığın bugünkü gelişmişlik seviyesinin temelleri İslam coğrafyasında atılmış olmasına rağmen Müslümanların günümüzde yaşadığı sıkıntıların sebeplerini iyi düşünmeli, analiz etmeli ve çözüm yolları üretmeliyiz. Dünya nüfusunun dörtte birinin oluşturan Müslümanlar maalesef güçleriyle orantılı etkiye sahip değil. Çeşitli sebeplerle içine kapanan islam ülkeleri enerjisini heba ediyor. Madem ki hepimiz kardeşiz öyleyse buna uygun davranmalıyız.

''Buna nereye kadar sessiz kalacağız''

- Kudüs ve Filistin'deki durum her geçen gün kötüye gidiyor. İnsanların İsrail tarafından infaz edildiği bir Filistin fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Batı ülkelerinde giderek yaygınlaşan İslam ve Müslüman düşmanlığı bir başka önemli sorun. İsrail'in bu hoyratlığı Batı ülkeleri ve büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki kimi Arap devletleri tarafından adeta teşvik ediliyor. Camilerimize saldırıyorlar, Müslümanlar öldürülüyor. Peki biz buna nereye kadar sessiz kalacağız.

''Hadi çöz bakalım, durdur bakalım''

- NATO Zirvesi'nde Fransa'nın başkanı kalkıyor İslami terörden bahsediyor, İslam kelimesinin anlamı barıştır. Kendisine kaç kez söyledim. Siz İslami terör ifadesi ile barış ile terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz? Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Bu çatı altında bizlere düşen görev mazlumun yanında olmaktır. Görevimiz aydınlık geleceğe giden yolda her bir kardeşimizin ayakta kalabilmesini sağlamaktır.

''Hep birlikte bir seferberliğe girmeliyiz''

- Aile içi şiddet önüne geçmemiz gereken en önemli tehditlerden biridir. Hep birlikte bir seferberliğe girmeliyiz. Sınırlarımızı korurken, zihinlerimizin teslim alınmasına yol açacak her çatlağı doldurmalıyız. İslam ülkelerini böl parçala yut anlayışı ile emperyalist anlayış yoluna devam ediyor.

''Teyakkuz halinde bulunmalıyız''

- Batı kaynaklı tehditlere karşı çocuklara, kadınlara, yaşlılara, engellilere ne kadar iyi sahip çıkarsak aile yapımızı o derece korumuş oluruz. İletişim araçlarının Batı kaynaklı içeriklerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan erozyona karşı teyakkuz halinde bulunmalıyız.

''Sığınmacılar için harcadığımız para 40 milyar doları aştı''

- Sınırlarımızı korurken, zihinlerimizin teslim alınmasına yol açacak her türlü boşluğu, her türlü çatlağı süratle doldurmalıyız. Sığınmacılar için harcadığımız para 40 milyar doları aştı. AB'nin verdiği destek sadece 3 milyar euro. Resulayn-Tel Abyad arasında 1 milyon kişiyi iskan edebileceğimiz bölge için çalışmalara başladık. Eninde sonunda yeni yerleşim yerlerinin inşası projesini gereken destek verilecektir.

''Kimse cesaret edemez''

- Türkiye 3 milyon 650 bin Suriyeli toplamda 5,5 milyonu bulan sığınmacı ve göçmene ev sahipliği yapıyor. Ülkemizdeki mevcut olanlar ve sınırlarımıza yakın bölgedekilerle birlikte toplam 9 milyon kişiyi bulan potansiyel sığınmacı yükünü üstlenmeye kimsenin cesaret edemeyeceği açıktır. Dolayısıyla eninde sonunda yeni yerleşim yerlerinin inşası projemize ve sığınmacılara verdiğimiz diğer hizmetlere gereken destek verilecektir.

Arnavutluk'a yardım çağrısı

- Sizlere bir çağrım olacak. Bundan bir hafta önce Arnavutluk'ta 6,4 şiddetinde bir deprem oldu. Orada 51 kardeşimiz öldü. Yüzlerce Arnavut kardeşimiz yaralandılar. Şu anda Arnavutluk'un Durres kenti enkaz haline gelmiş vaziyette. Bizler bir vücudun azaları gibiyiz. Biz Müslümanlar Arnavutluk'taki kardeşlerine ellerinden gelen desteği vermelidirler diye düşünüyorum. Kendilerine bir sözümüz var 500 konut orada yapacağız. 3 ayrı bölgede bu konutları inşa edip kış mevsiminin de içinde olma hasebiyle bir an önce bu konutlara yerleşmelerini sağlayalım istiyoruz.

''Bir müjdeyi duyurmak istiyorum''

- Bu sabah açıklanan bir müjdeyi duyurmak istiyorum. Türkiye ilk kez çok yüksek insani gelişme kategorisine girmeyi başarmış oldu. Hayırlısı olsun.