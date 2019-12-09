2020 asgari ücret tahminleri 3.200 lira olsun önerisi var

Asgari ücret 2020 yılında kaç para olacak sorusunun yanıtı için sendika ve hükümet masaya oturdu. 2020 yılı için zamlı asgari ücret net alarak bu ayında sonunda belli olacak. 2020 asgari ücret tahmini hakkında en iddialı rakam DİSK'ten geldi. DİSK asgari ücretin en az 3.200 olmasını önerdi.

2020 asgari ücret tahmini kaç para olacak sorunun net yanıtını için hummalı görüşmeler devam ediyor. Asgari ücrette zam pazarlığı başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını, Türk-İş'in ev sahipliğinde 10 Aralık'ta yapacak. Ay sonuna doğru rakam açıklanmış olacak. İşçi ile işveren temsilcileri arasında kıyasıya bir pazarlığa sahne olması beklenen görüşmeler öncesi çalışanlar, 2020 asgari ücretle ilgili tahminleri merak ediyor. Peki bugüne kadar kim ne dedi?

Türk-iş: En az 2578 TL olmalı : Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleri başlamadan tavrını netleştirerek, "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" dedi.

DİSK: en az net 3200 TL olsun: DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "hem geçim ücretini hem de milli gelir artışını dikkate aldığımızda asgari ücret talebimiz en az net 3 bin 200 TL'dir." diyerek çıtayı hayli yükseğe çekti.

Hak-İş ise, Türk-İş ve DİSK ile birlikte ortak bir asgari ücret tespiti ve 3 konfederasyonla birlikte belirlenen asgari ücretin talep edilmesini dile getiriyor.

Uzmanları asgari ücret tahmini: Konunun uzmanı yazarlar ise asgari ücrette yüksek bir zam oranı beklemiyor. Bahsedilen net asgari ücret tahmini olarak 2267 ila 2380 bandında seyrediyor. Nedeni ise hükümetin enflasyon hedefi ve memurlara verilen yüzde 4+4 zam oranı.

Resul Kurt: 2324 TL olabilir: Sosyal Güvenlik Kurumu emeklisi yazar Resul Kurt, Star gazetesindeki köşesinde "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2019 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 12,18 olarak açıklandı. Dolayısıyla asgari ücret artışının yüzde 12,18 ile yüzde 15 aralığında olması beklenebilir. 2019 yılı için asgari ücret brüt 2.558,40 TL olarak uygulanıyor. Bu durumda 2020 yılı için asgari ücretin en az 2.870 TL brüt ve 2267 TL net olacak. Enflasyon hedefinin üzerinde bir artış öngörülmüş ise en az 2.942 TL brüt ve 2324 TL net olması mümkün olacak." diye yazdı.

Noyan Doğan: Yüzde 15 zam ihtimali: Hükümetin yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 12, gelecek yıl için beklentinin ise yüzde 8.5 olduğuna dikkat çeken Hürriyet yazarı Noyan Doğan, memurlara yüzde 4 artı yüzde 4 zam yapılacağını belirterek, "Tüm bunları alt alta koyduğumuzda bana göre 2020’de asgari ücrete yapılacak zam oranı yüzde 15’ler civarında olacaktır. Belki bu oranın yüzde 18’e kadar çıkma ihtimali de var." dedi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor: Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2020 yılı için son rakamlar: Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP'te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL'ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar.