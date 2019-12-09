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Antalyalılar denizde ısınıyor

İhlas Haber Ajansı

Havanın 18, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da, bazı vatandaşlar ve yabancı turistler denize girerek ısındı. 

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava turizm kenti Antalya’da da etkisini göstermeye başladı. Toros dağlarının zirvesinde ve Saklıkent Kayak Merkezi’nde kar yağışı görülürken, sahilde ise güneşi gören bazı Antalyalılar ve yabancı turistler denize girdi. Deniz suyu sıcaklığının 21 dereceyle, havadan daha sıcak ölçüldüğü kentte yüzmeyi tercih edenler Akdeniz’in mavi sularında ısındı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelen yüzlerce kişi sahilde yoğunluk oluşturdu. Sahilde kahvaltı yapıp güneşlenenler kadar, kitap okumayı tercih edenler de oldu. Karlı dağların eteğinde denize girenler ise uzun süre kulaç attı. 

"Denizde üşümüyoruz" 
Esnaf emeklisi Abdi Yavuz, uzun yıllardır kışın denize girdiğinin altını çizdi. Havanın soğumasına rağmen boş zamanının çoğunu denize geçirdiğini anlatan Yavuz, “Kışın daha çok denize giriyoruz çünkü yazın yaylada yazlıktayız. Deniz suyu 20 derecenin üzerinde, dışarıdaki sıcaklık ise 18. Şu an deniz suyunun sıcaklığı hava sıcaklığından daha güzel. Denizde rahat ediyoruz, üşümüyoruz, ısınıyoruz. En az 45 dakika ile 1 saat arasında yüzüyoruz” ifadelerine yer verdi. 

"Denizde ısınıyoruz" 
Emekli Muammer Özgür ise, şu anda denizin sıcaklığının dışarıdaki havadan çok daha iyi olduğunu söyledi. 
Denizin sıcak olması nedeniyle hava soğuk olsa bile en az bir saat yüzdüklerini dile getiren Özgür, “30 yıldır sürekli yüzüyoruz. Dışarısı soğuk denize girince ısınıyoruz. O nedenle daha fazla denizin içinde kalıyoruz” dedi. 

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