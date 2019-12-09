Şırnak'ta şehit olan askerlerin isimleri belli oldu Esma Çevik'in bomba imha görüntüleri

Jandarmadan barut kokusu, parfüm kokusu paylaşımı

Patlamada şehit olan PAMİT Komutanı Esma Çevik’in bomba imha ettiği görüntüleri 15 Kasım’da Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi twitter adresinden yayınlandığı ortaya çıktı. Barut kokusu, parfüm kokusu başlıklı paylaşımda Çevik’in tuzaklanan patlayıcıları imha ettiği ve ardından da kaskını çıkarıp başparmağını kaldırdığı görülüyor.