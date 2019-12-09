Şırnak'ta şehit olan askerlerin isimleri belli oldu Esma Çevik'in bomba imha görüntüleri

ŞIRNAK'ın İdil kırsalından PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu. Şehit olan askerin isimleri belli oldu. Şehit askerlerden biri Astsubay Üstçavuş Esma Çevik, diğeri ise Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar.

Şırnak’ın İdil ilçesinde, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan PAMİT Komutanı Esma Çevik’in görüntüsünün, 15 Kasım’da Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi twitter sayfasından paylaşıldığı ortaya çıktı.

114

Şırnak Valiliği’nden açıklama

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, İdil İlçe Jandarma Komutanlığı, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Sarıköy köyü sınırları içerisinde Pisikayası tepesi mevkisinde 9 Aralık sabahı bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcının tespit edildiği belirtildi.

214

2 güvenlik görevlisi şehit oldu

Açıklamada, "Tespit edilen el yapımı patlayıcıya imha ekipleri tarafından yapılan müdahale esnasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 7 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

VİDEO İÇİN TIKLAYIN...

314

Jandarmadan barut kokusu, parfüm kokusu paylaşımı

Patlamada şehit olan PAMİT Komutanı Esma Çevik’in bomba imha ettiği görüntüleri 15 Kasım’da Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi twitter adresinden yayınlandığı ortaya çıktı. Barut kokusu, parfüm kokusu başlıklı paylaşımda Çevik’in tuzaklanan patlayıcıları imha ettiği ve ardından da kaskını çıkarıp başparmağını kaldırdığı görülüyor.

414