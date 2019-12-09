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Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı. Şehit olan askerlerden birinin bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik olduğu belirlendi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerce müdahale sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

KADIN BOMBA İMHA UZMANI ŞEHİT

Patlamada Esma Çevik ve Kemal Sayar şehit oldu. Şehit olan askerlerden Astsubay Esma Çevik, Türkiye'nin sayısı kadın bomba imha uzmanlarından biriydi.

JANDARMA BÖYLE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Jandarma Genel Komutanlığı, 15 Kasım'da Esma Çevik'in görüntülerini paylaşmıştı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Barut kokusu ✅
Parfüm kokusu ❌" ifadesi yer almıştı.

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