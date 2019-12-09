Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a İslami terör tepkisi

''Hadi çöz bakalım, durdur bakalım''

NATO Zirvesi'nde Fransa'nın başkanı kalkıyor İslami terörden bahsediyor, İslam kelimesinin anlamı barıştır. Kendisine kaç kez söyledim. Siz İslami terör ifadesi ile barış ile terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz? Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Bu çatı altında bizlere düşen görev mazlumun yanında olmaktır. Görevimiz aydınlık geleceğe giden yolda her bir kardeşimizin ayakta kalabilmesini sağlamaktır.