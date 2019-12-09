MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, asker eşleriyle ilgili açıklamaları nedeniyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın görevden alındığını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Yalçın, "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır." ifadelerine yer verdi.