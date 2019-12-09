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Celal Şengör'den Müslüman Türklere tepki çeken sözler!

Prof. Dr. Celal Şengör, Azerbaycan'da bir öğrenci grubuyla gerçekleştirdiği röportaj sırasında, Müslüman Türkleri hedef alan açıklamalarda bulundu.

"En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir''

Öğrencilerin kendisine yönelttiği, ''Sizce Türkler modern çağda neden cahil bırakıldı?'' sorusuna Şengör, ''Türkler cahil bırakılmadı, kendi kendilerini cahil ettiler. En cahil Türkler Müslüman Türklerdir'' diyerek yanıt verdi.

''Osmanlı devleti Türk tarihinin en alt noktasıdır''

Müslümanlığın Türkleri cahilleştirdiğini savunan Şengör, sözlerine, ''Türkler, Müslüman camiasına katıldıktan sonra İslamiyet'in 11. yüzyıldaki çöküşü Türkleri de beraberinde sürükledi. Özellikle Osmanlı Devleti benim kanaatimce Türk tarihinin en alt noktasıdır.'' ifadeleriyle devam etti.

Sosyal medyada tepki topladı

İslam ve bilim tarihine büyük katkıları olan Müslüman Türklerle ilgili Şengör'ün açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekti. Osmanlı'nın dönemin birçok bilim insanını ve önemli eserleri İstanbul'da topladığını hatırlatan kullanıcılar büyük tepki gösterdi.

İlber Ortaylı gereken cevabı verdi

Şengör'ün Müslüman Türkleri cahillikle bağdaştıran sözleri akıllara Şengör'ün en yakın arkadaşı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Fatih Sultan Mehmet'in entelektüel kimliğine ilişkin sözlerini getirdi. Fatih Sultan Mehmet'i "tüm zamanların en entelektüel mareşali" olarak niteleyen Ortaylı "Fatih tüm zamanların en entelektüel mareşali ve döneminin de en bilgin hükümdarıdır" satırlarını kaleme almıştı.

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