DÜNYA

Büyükelçi kitap çalarken kameraya yakalandı görüntüler bomba

MEKSİKA'nın Arjantin büyükelçisi Oscar Ricardo Valero Recio 10 dolarlık bir kitabı çalarken kameralara yakalandı. Meksika elçiyi geri çekti.

Arjantin basınında yer alan görüntülerde, 76 yaşındaki büyükelçinin, 26 Buenos Aires’in en ünlü kitapçılarından El Ateneo Grand Splendid’de raftan aldığı kitabı bir gazetenin arasına koyduğu ve ücretini ödemeden kapıdan çıkarken alarmın çalmasının ardından güvenlik tarafından durdurulduğu görülüyor.

Güvenlik görevlisinin, Oscar Ricardo Valero Recio’nun faturasını kontrol etmesi ve kitabın satın alınmadığının belirlenmesi üzerine polise haber verilerek, Meksikalı büyükelçi hakkında şikayette bulunuldu.

Elçiyi geri çekti
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter’dan paylaştığı mesajda “Kendisinin geri dönmesini emrettim. Görüntülerin doğruluğu onaylanırsa görevinden ayrılacak. Sahtekarlığa sıfır tolerans” ifadelerini kullandı.

Diplomatik dokunulmazlığı kurtardı

Hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan büyükelçi, diplomatik haklara sahip olduğu için Arjantin’de tutuklanma, yargılanma ve cezadan muaf bulunuyor.

Oscar Ricardo Valero Recio’nun çalmakla suçlandığı yaklaşık 10 dolar değerindeki kitabın, Fransız tarihçi Guy Chaussinand-Nogaret’in yazdığı, maceracı ve çapkın Giacomo Casanova’nın biyografisi olduğu belirlendi.

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