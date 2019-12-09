DÜNYA

White Island yanardağ patladı! Çok sayıda kişiden haber alınamıyor

YENİ ZELANDA'nın aktif yanardağlarından White Island, lav püskürtmeye başladı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yanardağın etrafında bulunan çok sayıda kişiden haber alınamadığını belirtti.

Yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında kül bulutu yükselmeye başlayan yanardağın çevresinde yaralananların, bölgeyi ziyaret eden turistlerden olabileceği belirtildi.

20 kişi yaralandı

İlk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı yanardağ patlaması sırasında adada 100 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Adaya kurtarma helikopterlerinin sevk edildiğini belirten yetkililer, bölgede yaşayanlara camlarını kapatarak evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yaptı.

Whakaari Yanardağı, son olarak 2001’de aktif hale gelmişti.

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