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Savaşçı 86. bölüm fragmanı

Savaşçı dizisi 86. yeni bölümüyle 15 Aralık 2019 Pazar akşamı FOX'ta olacak. Savaşçı'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Savaşçı 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Savaşçı'nın yeni bölümünde neler olacak? Savaşçı 15 Aralık 2019 Pazar akşamı FOX'ta...

Özel Kuvvetler Komutanlığı’na, kamuoyunda bilinen adıyla Bordo Bereliler'e mensup bir timin destansı hikayesini anlatan Savaşçı, bir dönem Bordo Bereliler’in seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar.

Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!

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