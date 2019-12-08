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Şişli’de beton mikseri dehşeti! 2 yaşlı adamı ezdi

ŞİŞLİ’de yolun karşısına geçmek isteyen 2 yaşlı adam beton mikserinin altında kaldı. Biri hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğeri ise ameliyata alındı.

İstanbul'da Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında 81 yaşındaki Hasan ve 71 yaşındaki Mehmet Danalıoğlu, caddede yolun karşısına geçmek istedi.

Arka lastiklerin altında kaldılar

Yaşlı adamlar tam refüje adım atacakları esnada Vaysal Ş. idaresindeki beton mikseri çarptı. Aracın arka lastiklerinin altında kalan iki yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Şişli’de beton mikseri dehşeti! 2 yaşlı adamı ezdi
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