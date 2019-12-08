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Aydın Doğan ve Şevval Sam'dan Kelkit Türküsü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı programda Aydın Doğan'ın oldukça neşeli olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aydın Doğan arasında bir dönem oldukça sert tartışmalar yaşanıyordu. Seçim sürecinde meydanlarda konuşma yapan Erdoğan, açık açık Aydın Doğan'ın kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini söylerken, bu sözlere cevap Aydın Doğan'ın sahibi olduğu gazetelerden geliyordu.

Aydın Doğan'ın gazete ve televizyonlarını Demirören Holding'e satmasının ardından buzlar eridi. Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de konuğu olmaya başladı.

Aydın Doğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Doğan Holding'in 60. yıldönümü için düzenlenen etkinliğe davet etti. Eski medya patronuna ait Hilton Bosphorus İstanbul'daki kutlamada Aydın Doğan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.

Aydın Doğan'dan Kelkit Türküsü

Gecede sahne alan Şevval Sam, ilerleyen saatlerde Aydın Doğan ile birlikte Kelkit Türküsü'nü seslendirdi.

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