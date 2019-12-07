Erdoğan, Doğan Grubunun 60. Kuruluş Yıl Dönümü Gala Gecesi'ne katıldı

Erdoğan, Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen Doğan Grubunun 60. Kuruluş Yıl Dönümü Gala Gecesi'ne katıldı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, etkinlik alanına girişte Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve ailesiyle fotoğraf çektirdi.

Konuşmasında, pek çok sektörde faaliyet gösteren Doğan Grubunun 60 yıldır Türkiye için katma değer ürettiğini dile getiren Erdoğan, Aydın Doğan'a yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Erdoğan, Aydın Doğan'ın iş hayatının yeni nesillere örnek olacak bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"İlk şirketine 3 kişiyle başlayan Sayın Doğan, bugün 20 bin kişilik koca bir ailenin temsilcisidir. Anadolu'da kök salıp ardından Türkiye'nin değerli bir markası olmak, bunun da ilerisine giderek dünyanın tanıdığı bir marka haline gelmek, sadece şahsi bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye'nin de kazanımıdır. Aldığı ödüller, layık görüldüğü fahri doktoralar ve diğer uluslararası başarılarıyla kendisi bu 60 yılın her anını değerlendirmiştir. Sayın Doğan, başarılı bir iş adamı, iyi bir Kelkit ve Gümüşhane sevdalısı olduğu kadar takdire şayan bir hayır ve kültür sanat insanıdır. Kurduğu vakıf ile bu yönünü kurumsallaştırmıştır. Kendisinin 15 Temmuz darbe girişimindeki ilkeli ve sağlam duruşunun altını da özellikle burada çizmek istiyorum. Doğan Grubu medyadan çekilmiş olsa da kendisinin diğer alanlardaki çalışmaları ve yatırımlarıyla bu güçlü demokratik duruşu desteklemeyi sürdüreceğine inanıyorum."

"Hepimizin ortak sloganının 'önce Türkiye' olduğuna inanıyorum"

Türkiye'nin gelişme ve kalkınma mücadelesini Batı ülkelerinden farklı bir kulvarda yürüttüğünü vurgulayan Erdoğan, "Batı ülkelerinin bugünkü zenginliklerinin gerisinde asırlarca en acımasız şekilde devam ettirdikleri sömürü düzeni vardır. Biz ise işçinin hakkını alın teri kurumadan vermeyi emreden bir inancın ve kültürün mensupları olarak mücadelemizi yürüttük. Belki Batı ülkeleri kadar hızlı ve çok zengin olamadık ama hamdolsun tarihimizde en küçük bir leke olmadan bugünlere geldik." diye konuştu.