Fatih Terim: “Bugünkü 3 puan, 3 puandan fazlasıydı”

Taraftarı önünde çıktığı mücadelede Aytemiz Alanyaspor’u Belhanda’nın ilk yarıda penaltıdan attığı golle mağlup etmeyi başaran Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Bugünkü galibiyetin 3 puandan öte bir galibiyet olduğunu söyleyen Fatih Terim, “Açıkçası 3 puandan öte bir galibiyet bu. O kadar basit değil bu. Ligin belki de en az gol yiyen takımıyız ama bazı yediğimiz goller bizi çok üzdü. Bugün de onun stresini biraz anlayışla karşılamak gerekiyor. 60’a kadar bir problem yoktu ancak 60’tan sonra bu psikolojiye girmeleri gayet normal. Club Brugge maçı böyle oldu. Bu haleti ruhiyeyle oynandığının düşünülmesi gerekiyor. Biz esasında 3 adet 6 numarayla oynuyoruz. 1 dakikada yan toplardan 3 pozisyon verdik. Bunun dışında da pek pozisyon vermedik. İkinci golü de bulabilirdik. 1 saat boyunca tatmin edici bir oyun oldu ancak böyle oyunlarda ikinci golü bulmazsanız, sıkıntı yaşarsınız. Ama dediğim gibi bugün 3 puandan öte bir galibiyetti. Stopere Donk’u koyuyoruz, stoper değil, santrfora Adem’i koyuyoruz, santrfor değil. Hiçbir zaman şikayet etmedim ama bugünkü 3 puan, 3 puandan öte bir şeydi” dedi.

Maçın yıldızı Muslera’yla ilgili soruyu yanıtlayan Terim, “Muslera sadece bu maçta değil, maşallah son maçlarda çok iyi gidiyor. Ama bugün tam bir takım kaptanı gibi, takımını kurtaran kaptan oldu. 94 dakika boyunca tam konsantre oynadı. Kazanmak için de bütün arkadaşlarını sürekli geriden idare eden, ikaz eden tam bir kaptandı. Çok da önemli kurtarışlar yaptı ve ben de maçın adamı seçerim” ifadelerini kullandı.