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Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç’un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ordu’da, Ceren Özdemir’i bıçaklayarak ölümüne neden olan cinayet zanlısı Özgür Arduç’un, bir otelin resepsiyon görevlisini tehdit ederek geceyi orada geçirdiği ortaya çıktı. O anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Ordu üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i bıçaklayarak ölümüne sebep olan cinayet zanlısı Özgür Arduç’un (35), cezaevinden firar etiği gün olan 1 Aralık tarihinin gecesinde bir otelde kaldığı öğrenildi. Katil zanlısı Arduç’un, otelin resepsiyon görevlisi D.A.’yı ölümle tehdit ederek, geceyi orada geçirdiği bildirildi.
Katil zanlısı Özgür Arduç’un tehditlerine maruz kalan resepsiyon görevlisi D.A., korktuğu için polisi arayamadığını, olay büyümesin diye Özgür Arduç’un kalmasına izin verdiği öğrenilirken katil zanlısının "Buranın hakimi de savcısı da benim" dediği ileri sürüldü.

"Amasya’dan geliyorum" demiş

Katil zanlısı Özgür Arduç’un, resepsiyon görevlisi D.A.’ya Amasya’dan geldiğini söylediği, parasının olmadığını ve karnının aç olduğunu belirttiği ifade edildi.

Öte yandan resepsiyon görevlisi D.A., İstanbul’da yaşayan ailesinin telefonlarına dahi bakamadığını, psikolojisinin bozuk olduğunu ifade etti.

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