Adil Öksüz'ün paketlenmesi an meselesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun FETÖ'nün kilit ismi firari 'Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz' açıklamasın ardından başlayan tartışma Habertürk ekranlarında masaya yatırıldı.

Türkiye Gazetesi Yazarı ve NetHaber Genel Müdürü Süleyman Özışık, "Süleyman Soylu'nun açıklamasını iki yönlü buluyorum. Saklanan adamların en büyük korkusu izinin bulunduğu korkusudur. Saklanan kişinin yer değiştirmesi sağlanarak izinin bulunması. ikinci yönü ise 'Yerini biliyoruz, zamanı geldiğinde operasyon yapılacak' mesajı vermek. Biz istihbaratımızı zaman zaman gömmekte mahiriz ama son dönemler firari FETÖ'cülerin paketlenip getirilmesinde istihbarat teşkilatlarımızın hakkını teslim edelim." dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın (Bakan Soylu'ya yanıtı) 'Adil Öksüz'ün yerini biliyorsanız, gidin getirin' sözüne katılmadığı ifade eden Süleyman Özışık, "Adil Öksüz İstiklal caddesinde oturmuyor. Ya Almanya'dadır ya Amerika'dadır ya da başka ülkededir. Bunun için operasyon yapmak gerekiyor." vurgusunu yaptı.

Türkiye'deki FETÖ döngüsü yakalanırsa Adil Öksüz çözer

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da firari Adil Öksüz için kullandığı ifadeleri ilginç bulduğunu söyleyen Özışık sözlerine şöyle devam etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şeylerin sinyalini zaman zaman veriyor. Açıklamasında kullandığı 'paket' kelimesi bana çok ilginç geldi. Önümüzdeki dönemlerde Adil Öksüz'ün yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi noktasında ciddi adımların atılmasını bekliyorum. Adil Öksüz önemli bir adam. Türkiye'de FETÖ'nün döngüsünü yakalanırsa çözebilecek bir kişi.

O dönemde yargı FETÖ'nün elindeydi

19 Temmuz'da Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamaya ilişkin sözlerini hatırlatan Süleyman Özışık, "Bu adamın serbest bırakılması çok ciddi bir olaydır. Bu hakimler hemen sorguya çekilmelidirler. Bunu serbest bırakan hakimlerin de FETÖ ile bir bağlantısı ortaya çıkacaktır demiştim. Zaman zaman FETÖ'cü hakimler kendini bitirme pahasına böyle kararlar verebiliyorlar. O dönem çeşitli vesilelerle hukuk FETÖ'nün elindeydi. Böyle kararlar verebiliyorlardı. Bu kararlardan biri de Adil Öksüz'dür." şeklinde konuştu

FETÖ ile mücadelede henüz hedeflendiğimiz noktada değiliz. İğne ile dalmamız gereken yerlere kepçe ile daldık diyen Özışık, "Bazı yerlerde mağduriyetler oluşturuldu. Bu yine televizyonlarda söylenen 100 binlerden oluşan bir mağduriyet değil. Bunu söylerseniz FETÖ'cülere de cansuyu vermiş olursunuz." uyarısında bulundu.

Beraat alan bazı kişilerin mülki amirlerinde sıkıntı var

Mahkemelerden beraat ve işe iade kararları alan bazı kişilerin mülki amirlerinden kaynaklı sıkıntıların yaşandığına dikkat çeken Süleyman Özışık, "OHAL komisyonunun raporuna göre mağduriyet sayısı yüzde 8-9 civarında. Bunlar da mahkemelerden beraat ediyor. Göreve iade kararları veriliyor ama mülki amirlerin bu konuda bir sıkıntısı var. FETÖ mağduriyetini gidermek için devletin bunun üzerine gitmesi gerekir." dedi.