DÜNYA

Hamile karısına kimse yer vermeyince bakın ne yaptı

ÇİN'de bir adam, hastaneye götürdüğü hamile karısına kimse yer vermeyince çaresizlikten yere oturdu ve eşini sırtına oturttu.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde, Hegang polisinin duyarlılık yaratması için paylaştığı video sosyal medyayı salladı. Doktor kontrolüne giden hamile kadın, hastanede muayane sırası beklerken uyuşan bacakları yüzünden ayakta durmakta zorlanmaya başladı.

Ama ona yer verecek kimse çıkmadı. Koltuklarda oturan vatandaşların umursamaz halleri pes dedirtti. Hamile kadının eşi, herkesin kalbine dokunan hareketiyle "Helal olsun" dedirtti. Karısının acı çekmesine göz yumamadı ve yere oturdu ve sırtına oturmasını istedi.

Videonun devamında karısına su şişesini uzattı ve biraz su içmesini istedi. Kadın suyu içtikten sonra uyuşan dizlerini ovalamaya başladı.

Bu anları sadece izleyip hiçbir şey yapmayan vatandaşlar hayret ettirdi. Koltukta oturanların yaşlı olmaması ve çoğunun cep telefonlarıyla ilgilenmesi ise videoyu izleyen herkesi öfkelendirdi.

Hastanenin kamera kayıtlarında fark edilen bu görüntü, Hegang polisi tarafından paylaşıldı. Video hem tartışma yarattı hem de izlenme rekoru kırdı. Kocasının bu davranışına binlerce güzel yorum yapıldı video kısa sürede 7 milyon kez izlendi.



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