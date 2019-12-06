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Küçük kızın kardeşiyle tanışma anını 40 bine yakın kişi izledi

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşanan bu sevimli anlar sosyal medyada 40 bine yakın görüntülenme aldı. Üç yaşındaki kızının yeni kardeşiyle tanışma anını videoya alan anne Heather Conley, kızının kardeşine olan sevgisiyle gurur duyduğunu, iki kız kardeşin bağını görünce mutlu olduğunu söylüyor.

Üç yaşındaki kızın kardeşiyle karşılaşma anı oldukça sevimli görüntülerin çıkmasını sağladı. Kardeşinin yüzünü yavaşça okşayan Molly, küçük kardeşine 'seni hiç bırakmayacağım' diyor.

Yeni doğan karşesine oldukça nazik davranan Molly onu kucağında sıkı sıkı tutup, 'annenin karnından yeni çıktın. Seni hiç bırakmayacak gitmene izin vermeyeceğim' diyor. Video devam ederken, Molly yeni kız kardeşine odaklanmaya devam ediyor ve annesine şöyle diyor: 'Çok tatlı! Şapkasını çıkaracak mıyız?'

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