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Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel hazırlanan video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel hazırlanan video izletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel hazırlanan video izletildi.

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