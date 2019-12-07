Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı 'Ben Giderim'

Elinde gitarı ile birlikte söz ve müziği kendisine ait olan şarkıyı seslendiren Aleyna Tilki, paylaşım notuna ise; "STAR olmak demek,prodüksiyonsuz hareket etmemek demekse ben star değil,sanatçı olmayı seçiyorum ???? Sözü müziği bana ait olan bestemi,öylesine bu şekilde paylaşmak istedim. Devamı instagramda ????????" diye yazdı.

Aleyna Tilki'nin son şarkısı 'Ben Giderim' sözleri

Bu son değil, olmayacak da.

Bu ben değilim, olmayacağım da.

Ben benden giderim, kalmayacağım burada

Ben buradan giderim, ben kaçar sonunda



Bu cesaret bana nereden geliyor

Ta içime oturuyor, söyle

Bence senden bana geliyor

Gitmeni hiç istemiyor, gitme.

Nereden bana geliyor

Şu içime oturuyor söyle

Bence, senden bana geliyor.

Gitmeni hiç istemiyor, gitme... Gitme... Gitme... Gitme...

Aleyna Tilki, şarkının sonunda "Bu hareketim ilk ve sondu belki bir daha olur bilmiyorum. Umarım bestemi sevmişsinizdir. Böyle kalsın istiyorum" açıklamasında bulundu.



Aleyna Tilki'nin son şarkısı 30 dakika yaklaşık 100 bin kez izlendi.