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Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı 'Ben Giderim'

Bir süredir sadece sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Aleyna Tilki, söz ve müziği kendisine ait olan bir şarkıyı Instagram hesabından paylaştı. Tilki'nin paylaşımı kısa süre içinde çok sayıda beğeni aldı.

Elinde gitarı ile birlikte söz ve müziği kendisine ait olan şarkıyı seslendiren Aleyna Tilki, paylaşım notuna ise; "STAR olmak demek,prodüksiyonsuz hareket etmemek demekse ben star değil,sanatçı olmayı seçiyorum ???? Sözü müziği bana ait olan bestemi,öylesine bu şekilde paylaşmak istedim. Devamı instagramda ????????" diye yazdı.

Aleyna Tilki'nin son şarkısı 'Ben Giderim' sözleri

Bu son değil, olmayacak da.
Bu ben değilim, olmayacağım da.
Ben benden giderim, kalmayacağım burada
Ben buradan giderim, ben kaçar sonunda


Bu cesaret bana nereden geliyor
Ta içime oturuyor, söyle
Bence senden bana geliyor
Gitmeni hiç istemiyor, gitme.

Nereden bana geliyor
Şu içime oturuyor söyle
Bence, senden bana geliyor.
Gitmeni hiç istemiyor, gitme... Gitme... Gitme... Gitme...

Aleyna Tilki, şarkının sonunda "Bu hareketim ilk ve sondu belki bir daha olur bilmiyorum. Umarım bestemi sevmişsinizdir. Böyle kalsın istiyorum" açıklamasında bulundu.


Aleyna Tilki'nin son şarkısı 30 dakika yaklaşık 100 bin kez izlendi.

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