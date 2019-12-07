Hayvanseverlerin tepkisini çeken karar! Vombat öldüren polis 'suçsuz' bulundu

Görüntüler Ekim ayında Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir arkadaşıyla birlikte araçla ormanlık alandan geçen polis memuru Waylon Johncock, yolda ilerleyen bir vombatı görünce araçtan iniyor. Yerden aldığı taşlarla vombatın bir süre arkasından giden Johncock, ardından ard arda vombatı taşlamaya başlıyor. Ağır hareketlerle farklı yönlere kaçmaya çalışan çaresiz hayvan taşlardan kaçamıyor ve ağır yaralı olarak yolun ortasına yığılıyor.

POLİS ŞEFİ GÖRÜNTÜ MİDE BULANDIRICI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve oluşan tepkiler sonrası polis memuru hakkında inceleme başlatılmıştı. Söz konusu olayın ardından Polis Şefi Grant Stevens, Johncock'ın davranışını "mide bulandırıcı" olarak tanımlamış ve "Bu davranışın, benim ve çalışanlarımın değerlerini yansıtmadığını herkesin bilmesini istiyorum" demişti.

POLİS ŞEFİ HER HANGİ BİR YAPTIRIM OLMAYACAK

Stevens bugün yaptığı açıklamada Johncock"a karşı herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını ve görevine devam edeceğini duyurdu. Johncock"ın "geleneksel bir Aborjin" olması sebebiyle 'vombat avlama izni' olduğunu söyleyen Stevens, Güney Avustralya Polisi"nin resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı "Yapılan incelemeler, geleneksel bir Aborjin"in beslenmek için vombat avlayabilme izni olduğunu gösteriyor. Videoyu izleyen çoğu kişi için bu rahatsız edici olsa da Johncock"ın davranışları geleneksel avlanma kurallarına uygundu. Videodaki vombatın öldürüldüğü ve yendiği konusunda bilgilendirildim. Birçok kişi yapılan araştırmalar çıkan bu sonuçtan memnun kalmayabilir fakat herkesten bu konuda saygı göstermesini bekliyorum."

HAYVANSEVERLER CANİCE SALDIRI CEZALANDIRILMALI

Polis şefinin açıklaması Avustralya ve birçok ülke medyasında geniş yer buldu. Polis memurunun tavrını 'canice' bulan hayvanseverler, bunun bu kadar basit olmaması gerektiğini belirterek, ceza alması için yetkilileri hareket etmeye çağırdı.