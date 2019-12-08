DÜNYA

Hindistan'da fabrikada yangın çıktı 43 ölü 15 yaralı

Hindistan'da okul çantası üreten bir fabrikada çıkan yangında 43 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Fabrikada mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin Aanaj Mandi bölgesindeki, okul çantası üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadaki ürünler sebebiyle kısa sürede yayılan yangında 43 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaptığı açıklamada, fabrikada mahsur kalan 50 kişinin kurtarıldığı, bir bu kadar insanın da hala içeride kurtarılmayı beklediği belirtildi.

Fabrika işçilerinin yakınları olay yerine akın ederken, binanın içinin duman nedeniyle tamamen karanlık hale geldiği ve kurtarma çalışmalarının oldukça zorlaştığı bilgisi paylaşıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
TSK Ceren Özdemir'in katili için 15 yıl önce rapor hazırlamış
Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme! Dağcıların montu bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bomba sözler! Halkbank'ı dolandırmaya çalıştılar
İmamoğlu Kanal İstanbul için cinayet dedi Bakan Turhan cevap verdi!
Yunanistan'da korkutan deprem! 4,3 büyüklüğünde
Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözü Muharrem İnce'yi çileden çıkardı!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bomba sözler! Halkbank'ı dolandırmaya çalıştılar
Uludağ’da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu
Eskişehir Konya hızlı tren bilet fiyatları güncel TCDD fiyat listesi
Anthony Joshua'nın zafer sevinci
Kargo kamyonu ile otobüs çarpıştı; 2 ölü 26 yaralı
Ehliyetsiz araç kullanma cezası 2020 kaç para oldu?
Kalk Gidelim 90. Bölüm 1. Fragman
2020 trafik cezaları belli oldu yeni zamlı ceza listesi