DÜNYA

Hong Kong'da gösterilerin 6. ayında binlerce kişi yine sokaklarda

HONG KONG'da 6 aydır aralıksız devam eden hükümet karşıtı gösterilere bugün de binlerce kişi katıldı.

Hong Kong’da şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı gösteriler 6 aydır her Pazar günü olduğu gibi bugün de devam etti. Genç, yaşlı halkın her kesiminin katıldığı protestolarda göstericiler, “Özgürlük için savaş, Hong Kong'tan yana ol” sloganlarıyla, kalabalık alışveriş bölgesindeki Victoria Parkı’nda toplanıp Chater Garden Parkı'na yürüdü. Gösterilere katılan Hong Konglu 40 yaşındaki bir kadın, “Bir Hong Konglu olarak ölene kadar özgürlük için mücadele edeceğim” dedi.

Hong Kong polisi, bugün düzenlenen gösterilerde 20 ve 63 yaşları arasında 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Polis tarafından yapılan açıklamada, gösterilerde çakı, maytap, 105 adet mermi ve yarı otomatik tabanca dahil birçok silah ele geçirildiği ifade edildi.

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