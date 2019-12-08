Fırat Nehri'nde kaybolan sürücü bir haftadır aranıyor

Kaza, 2 Aralık'ta ilçede Fırat Nehri'nin Karakaya Barajı bağlantısı olan Nimri Dağı eteğinde meydana gelmişti.

Bedrettin Oruç (41) idaresindeki 23 AT 269 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilip nehre düştü. Kamyonet çekici yardımı ile sudan çıkarılırken, sürücü Oruç'a ulaşılamadı.

İlk günden itibaren bölgede arama çalışmasına başlayan ekipler, yaklaşık 35 kilometrelik alanda aramasını sürdürüyor. Bölgede İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Diyarbakır'dan gelen Jandarma Su Altı Kurtarma Timi arama çalışması yapıyor. Dalgıçlar su altında çalışma yaparken, su yüzeyinde de botlarla arama yapılıyor.

Öte yandan, bugün Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polislerin bölgeye takviye olarak gelerek arama çalışmalarına katıldığı, Ankara'dan da Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timinin katılacağı öğrenildi.