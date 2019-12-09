MEDYA

Hercai 25. bölüm fragmanı

Hercai dizisi 25. yeni bölümüyle 13 Aralık 2019 Cuma akşamı ATV'de olacak. Hercai'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Hercai 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? Hercai 13 Aralık 2019 Cuma akşamı ATV'de...

Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cinsel organını gösterdi iddiasına gözaltı
Libya duyurdu! Türkiye mutabakatı yürürlükte
Hulusi Akar: Libya mutabakatları diğer ülkelere karşı bir tehdit değildir
Yunan pilottan küstah Türkiye paylaşımı
Denizli'de Afganistan uyruklu iki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Libya ile Türkiye arasında imzalanan mutabakatlar yürürlüğe girdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çocuk 13. bölüm 2. fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm fragmanı
A101 12 Aralık katalogu aktüel ürünler yayınlandı indirim yağmuru
Çukur 79. bölüm 3. fragmanı: 3. sezon 12. bölüm
Hulusi Akar: Libya mutabakatları diğer ülkelere karşı bir tehdit değildir
Hac fiyatları 2020 otel konaklama kişi başı fiyatı ne kadar?
Sivas'ta devrilen vincin altında kalan işçi öldü
1 Ocak tatil mi 2020 hangi güne denk geliyor