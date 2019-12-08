POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Tahkim Merkezi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı’nda yaptığı konuşmada "İstanbul İstanbul Tahkim Merkezi'nin kuruluş prosedürünü tamamladık. İnşallah bu sene içerisinde Tahkim Merkezi'ni faaliyete geçireceğiz." dedi.

İstanbul Tahkim Merkezi kuruluyor

- İstanbul Tahkim Merkezi'nin kuruluş prosedürünü tamamladık. İnşallah bu sene içerisinde Tahkim Merkezi'ni faaliyete geçireceğiz.

- Turizmde 2018'de 46 milyon ziyaretçiyle en çok turist çeken 6.ülke konumuna geldik.Bu sene 50 milyon aşkın turisti misafir etmeyi bekliyoruz.

- Türk ekonomisinin makro göstergeleri ve temelleri son derece güçlü ve sağlıklıdır.

- Küresel ticaret savaşlarının ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların etkilerine en hazırlıklı ülkelerin başında geliyoruz.

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