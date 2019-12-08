Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Tahkim Merkezi kuruluyor

İstanbul Tahkim Merkezi kuruluyor

- İstanbul Tahkim Merkezi'nin kuruluş prosedürünü tamamladık. İnşallah bu sene içerisinde Tahkim Merkezi'ni faaliyete geçireceğiz.

- Turizmde 2018'de 46 milyon ziyaretçiyle en çok turist çeken 6.ülke konumuna geldik.Bu sene 50 milyon aşkın turisti misafir etmeyi bekliyoruz.

- Türk ekonomisinin makro göstergeleri ve temelleri son derece güçlü ve sağlıklıdır.

- Küresel ticaret savaşlarının ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların etkilerine en hazırlıklı ülkelerin başında geliyoruz.