MEDYA

Şampiyon 13. bölüm fragmanı

Şampiyon dizisi 13. yeni bölümüyle 15 Aralık 2019 Pazar akşamı TRT 1'de olacak. Şampiyon'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Şampiyon 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Şampiyon'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Şampiyon 15 Aralık 2019 Pazar akşamı TRT 1'de...

'Kafkas' lakaplı Fırat Bölükbaşı gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ringlerin namağlup şampiyonuyla maça çıkma imkanı yakalayan Kafkas, o gece ringe değil yaşamının en karanlık dönemine adım attığını bilmemektedir. Ringte rakibi karşısında maçı kazansa da hayatın karşısındaki maçı kaybeder Fırat… İstemeden rakibinin ölümüne neden olan Kafkas, şampiyonluk kemerini kazanmış ama adını, hayallerini, cesaretini, mesleğine duyduğu aşkı ve hamile karısını yitirmiştir aynı gece. Omzunda her geçen gün büyüyen vicdan azabının yükü, kucağında yeni doğan oğlu Güneş’le kalakalmıştır Kafkas. Güneş 7 yaşına geldiğinde, kaderi onu yeniden çağırır ringe. Üstelik bu ring bildiği ringlerden çok daha büyük, bu defa çıkacağı maç alıştıklarından çok daha zorludur. Tutunacağı tek dalı olan oğlu Güneş’e annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır. Oğlunu yaşatmak için çıktığı hayat ringinde, en büyük açığı da vicdan azabıdır. Hayat oğlunu elinden almak için hiçbir rakibinin vuramadığı kadar hızlı ve acımasızca vurur Kafkas’a. Geçmişi, vicdan azabı, çaresizliği art arda yüzüne inen yumruklardan daha çok sarsar Kafkas’ı. Hayatın vurduğu yumruklara karşı bir tek gardı vardır: Oğluna duyduğu sevgi ve onu yaşatma azmi… Hayatla maçını 5 yıl önce kaybeden Kafkas’ın rövanşı kaybetmeye niyeti yoktur.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cinsel organını gösterdi iddiasına gözaltı
Libya duyurdu! Türkiye mutabakatı yürürlükte
Hulusi Akar: Libya mutabakatları diğer ülkelere karşı bir tehdit değildir
Yunan pilottan küstah Türkiye paylaşımı
Denizli'de Afganistan uyruklu iki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Libya ile Türkiye arasında imzalanan mutabakatlar yürürlüğe girdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tozkoparan 37. bölüm fragmanı
Hercai 25. bölüm fragmanı
A101 12 Aralık katalogu aktüel ürünler yayınlandı indirim yağmuru
Çocuk 13. bölüm 2. fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm fragmanı
Hac fiyatları 2020 otel konaklama kişi başı fiyatı ne kadar?
Çukur 79. bölüm 3. fragmanı: 3. sezon 12. bölüm
1 Ocak tatil mi 2020 hangi güne denk geliyor