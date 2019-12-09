Rıdvan Dilmen'den Lens yorumu "Senin gamsızlığına kızıyorlar"

Kasımpaşalı futbolcuya gösterilen kırmızı kartın yanlış olduğunun altını çizen Dilmen, ''Kim ne derse desin, hangi hakem ne derse desin, Kasımpaşa'nın pozisyonu kırmızı kart değil. Bariz gol şansı falan yok. Atiba değil de Usain Bolt olsa, o topa yetişemez. Arda Kardeşler dağıldı. Kasımpaşa'nın kırmızı kartı haksız karar. Benim futbol anlayışıma göre ise Vida'ya yapılan hareket faul. Hakem dönüp VAR'a bakmadı. Temiz dedi herhalde. Diğer pozisyonda ise Koita ikinci sarıdan atılmalıydı. 11'e 11 olsa atılırdı." ifadelerini kullandı.

''Lens gamsız''

Umut ve Lens'i yorumlayan Dilmen, ''Umut Nayir'in hem Galatasaray'a attığı gol hem bugün attığı gole bakarsak kendi kalelerine atacak durumdalar. Ama doğru yere gitmiş hep. Nereye gideceğini iyi biliyor. Lens elinden gelenin en iyisini yapacak potansiyeli var. Beşiktaş'lılar senin gamsızlığına kızıyor. Fenerbahçe performansı çok kötü değildi Lens'in. Kalitesinden değil de Umut karakterini arıyor. Bu götürdüğü topla iyilik mi yaptı kötülük mü yaptı bilmiyorum. Yine oynayacak diye korkuyorlar.'' dedi.

''Vedat, Muslera, Atiba dışında oyuncular da var''

''N'koudou, Diaby gibi oyuncular yatırım yapılmış ama hala çaylak'' diyen Dİlmen, ''Vedat Muriç olmazsa Fenerbahçe'nin işi çok zor, Muslera olmazsa Galatasaray'ın işi çok zor. Atiba olmazsa Beşiktaş'ın işi çok zor. Diğer oyuncular da var onlara da bakın. Teknik adamların taktik bilgisi oyuncuların oyununu arttırır. N'koudou, Diaby gibi oyuncular yatırım yapılmış ama hala çaylak.''