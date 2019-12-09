'Tuvalet' cezası veren Veysel İpekçi'den skandal açıklama!

AK Parti'li Güngören Belediyesi skandal bir olayla gündeme gelmişti. Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi'nin bir çalışanına kendini gördüğünde selam vermediği ve ayağa kalkmadığı gerekçesiyle tuvalet cezası verdiği öne sürülmüş bir çok mecradan büyük tepki almıştı. Veysel İpekçi yayınladığı 9 dakikalık video ile açıklamada bulundu.

Neden Güngören?

İpekçi, açıklamasında özetle; Güngören’de başkan Bünyamin Demir’le birlikte “komünizme ve kapitalizme alternatif bir ekonomik sistemi hayata geçirecekleri dönemde” ‘operasyon’ diye tanımladığı bu olayın gerçekleştirildiğini söyledi.

İpekçi şunları kaydetti;

*Neden Güngören bu konuya cevap vermek istiyorum. Bu konu basit bir otur-kalk meselesi değildir. Bugün dünyada mevcut olan sistemin alternatifi bir ekonomik, sosyolojik, hukuksal bir sistemin mevcut sistem içinde hukuk zemin içinde denemelerini yaparak, Ak Parti’nin birleştiren yapısına güvenerek ve dayanarak buraya geldik. Ve burada bu hizmetleri yapmak istiyoruz.

“Komünizm, kapitalizm…”

*Genel olarak söylemek istediğim şudur ki kapitalizm, komünizm, bizim getirmiş olduğumuz kooperatiflerle beraber halkın ortak edilerek, ortaklık modeli… Halka anlatılması modelini geliştirmek için geldik.

*Belediye başkanımızın bu kitabı zamanında Cumhurbaşkanımıza atfedildi. Kitabın adı “Faizsiz ekonomide ortaklık sistemi…”