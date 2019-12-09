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Mehmetçik 50 kilo yükle operasyon yolunda

Terör örgütü YPG/PKK'ya gerek sınırda gerek sınır ötesinde nefes aldırmayan Mehmetçik, zorlu şartlar altında mücadelesini sürdürüyor. Askerimiz kimsenin giremez dediği yerlere sırtında 50 kilo yükle ilerliyor.

Türk askeri terör örgütlerine karşı amansız mücadelesini her türlü koşullar karşısında sürdürüyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Mehmetçik zorlu hava koşullarına rağmen sırtında 50 kilo yükle operasyonu icra ediyor.

PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası olan Türk askeri, hava koşulları ne olursa olsun operasyona çıkıyor ve teröristleri etkisiz hale getiriyor.

50 KİLO YÜKLE OPERASYON

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde sırtında 50 kilo yükle bir askerimiz karlı dağda operasyon icra ediyor. Bölgede girilmez denilen yerlere giren Mehmetçik, her türlü koşullarda güvenliği sağlıyor.

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