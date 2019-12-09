'Tuvalet' cezası veren Veysel İpekçi'den açıklama

AK Parti'li Güngören Belediyesi skandal bir olayla gündeme gelmişti. Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi'nin bir çalışanına kendini gördüğünde selam vermediği ve ayağa kalkmadığı gerekçesiyle tuvalet cezası verdiği öne sürülmüş bir çok mecradan büyük tepki almıştı.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşmasında "Gönül kıranın kalemini kırarız." açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından sonra Veysel İpekçi'den skandal bir açıklama geldi. Veysel İpekçi'ye göre olay Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanlış aksettirilmiş. Veysel İpekçi “... Bu konu basit bir otur/kalk meselesi değildir. Kapitalizm, komünizm, kooperatifler..” gibi bir açıklamada bulunsa da ne demek istediği tam olarak anlaşılamıyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Güngören'de Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi meclis üyeliğinden düşürüldü.

Güngören Belediyesi'nde çalışan kişinin ayağa kalkmadığı gerekçesiyle Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi tarafından cezalandırılması tepki çekmişti.

Görevden alınmıştı

Görüntünün sosyal medyada yayınlanması üzerine Belediye Başkan Yardımcısı görevinden alınmıştı.

Belediye meclis üyeliğine son verildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, "istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun görmüyoruz" ifadesi üzerine Veysel İpekçi'nin belediye meclis üyeliğine son verildi. Makam odasına ise kilit vuruldu.