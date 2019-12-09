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Abdullah Avcı: “Oyuncularım büyük takım reaksiyonu gösterdi”

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-2 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Futbolcularının büyük takım reaksiyonu gösterdiğini söyleyen Avcı, bu maçtan olumlu ve olumsuz anlamda dersler çıkarmaları gerektiğini ifade etti.

Kasımpaşa deplasmanında 2 kez geriye düşmesine karşın, Umut Nayir’in 90+5. dakikada attığı golle 3-2 kazanmayı başaran Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Avcı, “Bizimle birlikte, top ayağındayken en geniş alanda oynayan takımı ve en önemli özelliği geçiş takımı olan Kasımpaşa’yla karşı karşıya geldik. Bizim için en önemli nokta kenar organizasyonlarıydı. Merkezde 8 kez kaybettiğimiz top oldu. Ama ne zaman doğru oynayıp, kenar organizasyonlarını yaptıysak, 3 golü de böyle kaydettik. Kasımpaşa’nın ön tarafında yetenekli, topu tutan isimler vardı. 10 kişi de kalsalar, savunma yapabilen bir rakip vardı. Oyunu her şekilde doğru oynamak gerekiyor. Büyük takım reaksiyonu verdik. Bir takım hamleler yaptık. Önce Umut girdi oyuna. Kendisine teşekkür ederim. Caner’i sağa aldık. Sonra Güven’i oyuna alıp, Adem’i merkeze çektik. Lens uzun zamandır gol ve asist katkısı sağlamıyordu ve bugün yaptığı, onun adına da sevindirici. Bu tür maçları kazanmak kolay değil ve önemli. Buradan olumlu ve olumsuz çıkarmamız gereken senaryolar var. Olumlu tarafları fazla. 6’da 6 yaptık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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