DÜNYA

ABD'de canlı yayında kadın muhabiri taciz etti

ABD'nin Georgia eyaletinde gerçekleşen bir 10 kilometre yarışını sunan kadın muhabir Alex Bozarjian, yarışçılardan birinin tacizine maruz kaldı. Twitter hesabından açıklama yapan Bozajian, "Bugün beni utandırdın. Hiçbir kadın buna katlanmak zorunda kalmamalı" ifadeleriyle tacizde bulunan adama tepki gösterdi.

ABD'nin Georgia eyaletinde gerçekleşen bir 10 kilometre yarışını sunan kadın muhabir, yarışçılardan birinin cinsel tacizine maruz kaldı.

"BENİ UTANDIRDIN"

Tacize maruz kalan Alex Bozarjian Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya uğradığını, objeleştirildiğini ve utandırıldığını belirterek hiçbir kadının böyle bir muameleyle karşı karşıya bırakılmaması gerektiğini ifade etti. Alex Bozarjian yaptığı açıklamada, "Bana cinsel istismarda bulunan adam, bu sabah beni utandırdın. Hiçbir kadın hiç bir zaman bu işte ya da herhangi bir yerde buna katlanmak zorunda kalmamalı" ifadelerini kullandı.

KOŞUCULARDAN BİRİ KALÇASINA VURUYOR

WSAV News'ten Bozarjian, cumartesi günkü yarış için Georgia, Savanah'daydı. Görüntülerde, yarış parkurunun yanında canlı yayında olan çok sayıda erkek koşucunun yaptığı garip hareketlere maruz kaldığı ve koşuculardan birinin Bozarjian'ın kalçasına vurduğu görülüyor.

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