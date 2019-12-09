Hulusi Akar'dan NATO ve Yunanistan açıklaması

Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Editör Masası' programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "NATO'nun planlarını bloke etmek gibi bir niyetimiz yok fakat Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir plan yürümez." açıklamasında bulundu.

Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- NATO'nun planlarını bloke etmek gibi bir niyetimiz yok. NATO ortamında ülkemizin hak ve menfaatlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu, NATO'ya karşı bir tavır olarak algılanmamalı.

- Güney sınırlarımız NATO'nun da güney sınırları demektir. Dolayısıyla güney sınırlarımızı korurken bu NATO ve Avrupa'nın da güvenliği içindir.

YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur

- YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bundan vazgeçmemiz söz konusu değildir. YPG teröristtir, bütün dünya bunu böyle bilecek.

- Planlarla alakalı sıkıntı bizimle ilgili değil. Biz sabırla bildiklerimizi anlatmaya devam edeceğiz.

YPG Kandil'in talimatları ile hareket ediyor

- Normal zekası olan herkes YPG'nin Kandil'in talimatları doğrultusunda hareket ettiğini anlıyor.

- Ne Türkiye'nin kendi hak ve hukukunun ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine müsaade edeceğiz. Herhangi bir şekilde oldubittiye göz yummayacağız, izin vermeyeceğiz ve Türkiye'nin içinde olmadığı çözüm yollarının da hiçbir şekilde geçerli olmayacağını herkesin bilmesini istiyoruz.