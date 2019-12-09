Çinli adam hamile karısı için sandalye oldu

Çin’in Heilongjiang kentinde doktor kontrolüne giden hamile kadın, hastanede muayene sırası beklerken uyuşan bacakları yüzünden ayakta durmakta zorlanmaya başladı. Koltuklarda oturan vatandaşların umursamaz halleri ise pes dedirtti.

Kocası kimseye ağız eğmeyerek, karısının acı çekmesine göz yummadı. Yere oturdu ve karısından sırtına oturmasını istedi.

Bu anları sadece izleyip hiçbir şey yapmayan vatandaşlar ise sosyal medyada tepki çekti. Koltukta oturanların yaşlı olmaması ve çoğunun cep telefonlarıyla ilgilenmesi ise sosyal medyada yayılan videoyu izleyenleri öfkelendirdi.